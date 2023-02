Giovane modenese denuncia, drogata e violentata in casa

(ANSA) - BOLOGNA, 24 FEB - Sola in casa, sentiti dei rumori sospetti provenire fuori dall'abitazione, si è affacciata alla porta dove due uomini incappucciati, l'avrebbero costretta a rientrare nell'abitazione e poi, dopo averla costretta ad assumere sostanze stupefacenti, l'avrebbero violentata. A denunciare l'episodio che sarebbe avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, come riporta 'il Resto del Carlino', una 25enne residente a Nonantola, nel Modenese Secondo la testimonianza della giovane - ora al vaglio degli inquirenti che stanno raccogliendo tutte le informazioni sul caso - i due uomini, due ragazzi con il volto coperto di cui non è chiara la nazionalità, si sarebbero introdotti in casa, e, così racconta il quotidiano, avrebbero costretto la 25enne ad assumere droga. Poi uno dei due l'avrebbe immobilizzata mentre l'altro avrebbe abusato di lei. I presunti aggressori, a causa di rumori esterni alla casa, sarebbero poi fuggiti rapidamente.

La ragazza avrebbe poi chiamato la madre al cellulare, subito rientrata a casa dove sono giunti anche i sanitari del 118 che hanno condotto la giovane al Policlinico di Modena per tutti gli accertamenti medici e da dove è stata dimessa in serata.

Sul caso, raccontato dalle 25enne ai sanitari, indagano i Carabinieri che, riporta 'il Resto del Carlino', potrebbero avere acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona in modo da individuare eventuali movimenti riconducibili ai due presunti aggressori. (ANSA).