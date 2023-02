Iran: Satrapi, rivoluzione di oggi diversa da quella del 1979

(ANSA) - BOLOGNA, 20 FEB - "Sono davvero molto colpita perché quando mi hanno scritto per invitarmi mi hanno detto che avrei ricevuto la stessa onorificienza di Papa Francesco e... beh... potete immaginare che per me non sia una cosa normale vedere me e il Papa nella stessa categoria". Lo ha detto Marjane Satrapi, regista e fumettista iraniana, ospite d'onore all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Bologna, dove ha ricevuto il Sigillum Magnum, massima onorificenza dell'Ateneo. Satrapi ha tenuto una lezione dal titolo "Freedom of mind".

"Non c'è un Paese che abbia fatto più rivoluzioni dell'Iran nell'ultimo secolo - ha detto Satrapi in un passaggio della sua lezione - però c'è una grande differenza rispetto alla rivoluzione che racconto in Persepolis. Nel 1979 solo il 40% degli iraniani sapeva leggere e scrivere, oggi più dell'80% lo sa fare". Una delle cose "incredibili fatte in questi anni in Iran" dal regime, ha sottolineato ironicamente la regista di Persepolis, "è stata creare scuole e università ovunque. Scuole per farti diventare un piccolo mostro fanatico, però una volta che sai leggere, tu leggi quello che vuoi, non solo quello che ti indicano loro. Leggi i libri proibiti, leggi tutto quello che vuoi". (ANSA).