Migranti: la nave Ocean Viking è ripartita da Ravenna

Sono in corso le operazioni di identificazione e fotosegnalamento e i colloqui con i servizi sociali del Comune di Ravenna per i migranti maggiorenni tra gli 84 in totale sbarcati stamattina, 18 febbraio, alle 12.15 sul porto della città romagnola dalla nave Ocean Viking. Tutti i 62 minori non accompagnati - inizialmente erano 59, si legge in una nota della Prefettura -, hanno terminato gli adempimenti e 15 sono già partiti in pullman con destinazione Alessandria. I restanti 47 saranno ospitati in 30 al Villaggio del Fanciullo (Ravenna), tre dalla apposita rete del Comune e 14 dalla cooperativa ravennate 'Il Solco'. Tre migranti minorenni sono stati portati in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. La Ocean Viking ha lasciato la banchina del terminal crociere di Porto Corsini alle 16.30.

Appena terminati tutti gli adempimenti, 16 migranti maggiorenni saranno trasferiti in pullman a Bologna al centro Mattei e poi destinati ai Cas delle Prefetture emiliane; sei infine andranno alle Prefetture di Forlì-Cesena (2) Rimini (2) e Ferrara (2).

