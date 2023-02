Volontari Tci per aperture Palazzo Gotico Piacenza il sabato

(ANSA) - PIACENZA, 17 FEB - L'Amministrazione comunale di Piacenza e il Touring Club Italiano hanno firmato un protocollo per l'adesione al progetto "Aperti per voi" che, grazie ai volontari dell'associazione, consentirà di aprire regolarmente al pubblico Palazzo Gotico ogni sabato, a partire dal 18 marzo.

"Questa nuova iniziativa - ha sottolineato durante la presentazione a Palazzo Farnese la console del Tci, Luisa Precivale -intende garantire a piacentini e turisti la possibilità di accedere e conoscere meglio palazzo Gotico nei prossimi fine settimana ed è per noi motivo di grande soddisfazione. I soci volontari della nostra associazione sono già pronti, e molto entusiasti, di partecipare e di assolvere al meglio questo importante impegno".

Il protocollo siglato oggi prevede che il Touring Club Italiano, in coerenza con la propria missione di prendersi cura dell'Italia come bene comune e di impegno per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale attraverso il volontariato diffuso, si impegni a prestare a titolo gratuito la propria collaborazione per le attività di supporto all'accoglienza, assistenza e primo orientamento al pubblico, in modo da consentire la fruizione ottimale e la migliore conoscenza di palazzo Gotico. Rimangono escluse le operazioni di apertura e chiusura del luogo, affidate a personale incaricato dal Comune, e le attività professionali di guida storica e/o artistica eventualmente affidate a soggetti professionali terzi.

