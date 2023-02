'Box 202', in mostra foto sul rapporto tra umani e cavalli

(ANSA) - BOLOGNA, 17 FEB - La Sala d'Ercole di Palazzo d'Accursio, a Bologna, ospita da oggi a venerdì 10 marzo sessantacinque immagini firmate da Andrea Bernabini che compongono la mostra fotografica 'Box 202'. Il progetto, commissionato da HippoGroup Cesenate-Ippodromo Arcoveggio di Bologna al noto artista visivo, racconta il particolare rapporto emotivo che si crea tra cavallo ed esseri umani all'interno delle scuderie degli ippodromi. In questa narrazione sono protagonisti la vita delle scuderie ed i suoi sentimenti, la parte più intima ed umana dell'ippica, mostrando sotto una nuova visione la quotidianità in un ippodromo. La carezza tra l'uomo e il cavallo è espressione di un rapporto dalla durata millenaria, è il segno che rappresenta anche il mondo agricolo e rurale da cui provengono i puledri che, arrivati all'età adeguata, debuttano e si esprimono sulle piste degli ippodromi.

Una gigantografia con testa di cavallo, collocata all'ingresso del percorso espositivo, darà vita ad un dialogo silenzioso ma di grande effetto scenico con la statua dell'Ercole opera di Alfonso Lombardi. La mostra, a ingresso libero (chiusa lunedì), ha il patrocinio del Comune di Bologna.

Novant'anni dell'Ippodromo Arcoveggio sono un traguardo di assoluto rilievo per il mondo dell'ippica italiana che ha, nell'impianto bolognese, uno dei suoi teatri più importanti. La città ancora oggi, grazie al complesso nato per ospitare le corse al trotto, può vantare tra via di Corticella e via dell'Arcoveggio un parco alberato, aperto a tutta la cittadinanza nel cuore del Quartiere Navile. (ANSA).