Cartone con 10 kg di droga, rinvenuto da Cc nel Reggiano

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 12 FEB - Un cartone, - avvolto in un sacco di plastica - con dentro 10 chilogrammi di marjuana. E' quanto hanno rinvenuto - nascosto tra i cespugli vicino i binari all'altezza dell'ex Casello Ferroviario nella frazione Chiozza a Scandiano, nel Reggiano - i Carabinieri secondo cui, con l'ingente partita di stupefacente si sarebbero potute realizzare 10.000 dosi per un valore sul mercato dello spaccio di oltre 50.000 euro.

I militari della tenenza di Scandiano, coordinati dalla Procura di Reggio Emilia, hanno avviato le indagini per risalire al 'proprietario' della droga celata vicino al tratto ferroviario. Al riguardo sono al vaglio alcune testimonianze.

Il rinvenimento dello stupefacente rientra in una più ampia attività di controllo del territorio condotta ieri dagli uomini dell'Arma di Scandiano - con il supporto di due unità cinofile dei Carabinieri di Bologna - nei punti di aggregazione giovanile come scuole, parchi e piazze e nelle aree periferiche della città. (ANSA).