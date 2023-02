Cassa Ravenna: +41,8% l'utile 2022 a 28 milioni di euro

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Cassa Ravenna chiude il 2022 con una crescita dell'utile netto del 41,8% a 28,065 milioni di euro mentre l'utile consolidato è salito a 32,5 milioni di euro (+19,9%). Come si legge in una nota dell'istituto presieduto da Antonio Patuelli "l'utile dell'operatività corrente della Cassa di Ravenna Spa al lordo delle imposte, dopo le necessarie rettifiche, i più che prudenziali accantonamenti e nonostante anche i costi obbligatori straordinari per salvataggi di banche concorrenti, è salito a 38,4 milioni di euro (+39,19%) Il consiglio di amministrazione della Cassa ha deliberato la proposta di distribuzione di un dividendo nella forma di un'azione ogni 35 possedute (senza oneri fiscali per l'azionista) o, a richiesta, in contanti, di 44 centesimi di euro per azione (+10%). La raccolta diretta è aumentata a 4.664 milioni di euro (+5,2%), la raccolta indiretta ammonta a 5.118 milioni di euro (-9,1%), influenzata dagli andamenti dei mercati. "Cresce anche il sostegno alle attività economiche, con impieghi che hanno raggiunto i 4.607 milioni di euro (+1,6%)". I coefficienti patrimoniali di Vigilanza al 31 dicembre 2022 "confermano l'elevata patrimonializzazione del gruppo: il Cet 1 Ratio della Cassa è del 19,20% e di gruppo è del 14,41%, rispetto al 7,85% richiesto dalle autorità al gruppo Cassa nell'ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale Srep, mentre il Total Capital Ratio della Cassa è del 20,96% e di Gruppo è del 16,33%, rispetto al 12,05% richiesto" sottolinea il gruppo (ANSA).