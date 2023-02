Baby Bofè apre con Il carnevale degli animali al Teatro Duse

(ANSA) - BOLOGNA, 10 FEB - Giunta alla sua sedicesima edizione, Baby Bofè, la rassegna di musica classica per bambini da 0 a 11 anni prodotta da Bologna Festival, si inaugura il 13 febbraio alle 18 al Teatro Duse, con lo spettacolo "Il carnevale degli animali" realizzato in collaborazione con l'Orchestra Senzaspine. Una versione ripensata per il pubblico dei più piccoli della celebre opera di Camille Saint-Saëns, con animazioni video, una voce narrante e le illustrazioni di Roberta Angaramo. Sul podio della Senzaspine, che quest'anno tocca il traguardo dei dieci anni di attività, uno dei suoi fondatori, il direttore Tommaso Ussardi.

Un vero proprio concerto animato, secondo la sperimentata formula creata dall'Orchestra Senzaspine per la rassegna "Concerti Animati 2023". Composto da Saint-Saëns a fine Ottocento in occasione di una festa di Carnevale tra amici e musicisti, "Il Carnevale degli animali" è una "grande fantasia zoologica" che presenta un divertente ritratto musicale di una serie di animali: il leone, galli e galline, emioni (cavalli tartari), tartarughe, elefante, canguri, l'acquario, personaggi dalle lunghe orecchie (gli asini, ossia i critici musicali), il cuculo, la voliera, i fossili, il cigno e persino i pianisti principianti! Come di consueto, tutte le produzioni del Baby BoFe' prevedono recite mattutine riservate alle scuole primarie di Bologna e provincia (in questo caso martedì 14 febbraio ore 10.30), con approfondimenti didattici appositamente creati. Baby BoFè proseguirà con Romeo e Giulietta di Sergej Prokof'ev (5 marzo, Teatro dell'Antoniano), CenerentoQua CenerentoLà, spettacolo con musiche di Gioachino Rossini (25 marzo) e Detective musicale con brani di Haendel, Mozart, Ciajkovskij e Dukas (16 aprile). (ANSA).