A Bologna dal 26 al 28 febbraio torna Slow Wine Fair

(ANSA) - BOLOGNA, 10 FEB - Il buon vino torna a Bologna per Slow Wine Fair, in programma dal 26 al 28 febbraio. La seconda edizione della manifestazione, organizzata da Bologna Fiere e Sana in collaborazione con Slow Food, è stata presentata nella sede di Ascom e porterà nel capoluogo emiliano oltre 750 cantine, la metà delle quali certificate biologiche, biodinamiche o in conversione.

Appassionati, buyer e professionisti del settore potranno degustare oltre 3.000 etichette provenienti da tutte le regioni italiane e da 21 Paesi del mondo, tra cui quelle di 10 produttori cinesi. Tante le novità, tra cui 8 masterclass e numerose conferenze in programma e per la prima volta ci sarà anche una sezione dedicata agli spirts e agli amari.

Sostenibilità e attenzione ai cambiamenti climatici saranno il filo conduttore della manifestazione. "Con Slow Wine Fair, Bologna Fiere ha arricchito e consolidato la propria offerta di eventi in tema di sostenibilità agroalimentare - spiega Domenico Lunghi, direttore manifestazioni dirette di Bologna Fiere -, frutto anche dell'esperienza maturata in ben 35 edizioni di Sana. Per queste ragioni, lo scorso anno abbiamo deciso di impegnarci insieme a Slow Food in questa nuova avventura, coinvolgendo il nostro partner di lunga data FederBio". (ANSA).