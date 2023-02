Fiere: torna a giugno 'RiminiWellness', oltre 400 espositori

(ANSA) - BOLOGNA, 09 FEB - Torna, dall' 1 a 4 giugno prossimi 'Riminiwellness', la kermesse organizzata da Italian Exhibition Group dedicata a fitness, benessere e sport che, in questa edizione, associa al titolo tradizionale 'The Wellness Experience Show'. La manifestazione, ospitata alla Fiera di Rimini, vedrà andare in scena - tra i tanti appuntamenti - la prima edizione degli Stati Generali del Fitness e del Wellness, in programma nella giornata inaugurale e lascerà ampio spazio alla formazione professionale nel 'Fitness & Wellness' mettendo in campo diverse iniziative in collaborazione con partner come 'Sport e Salute', '24 Ore Business School', 'Europe Active', Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita dell'Università di Bologna e altri atenei nazionali.

"In fiera - osserva in una nota l'amministratore delegato di Ieg, Corrado Peraboni - nella cornice di Rimini, distretto turistico e produttivo d'eccellenza anche in tema di complessiva qualità della vita, Italian Exhibition Group aprirà le porte a professionisti e appassionati con numeri che già annunciano oltre 400 brand espositori e 170.000 metri quadrati indoor e outdoor".

In collaborazione con il Comune di Rimini, inoltre, farà il suo debutto 'RiminiWellnessOff', fuori salone tra fiera e città, con eventi ad hoc per i visitatori di RiminiWellness, i residenti e i turisti. Il programma prima dell'apertura della fiera e dopo la chiusura dei cancelli, si snoderà lungo il Parco del Mare, per poi coinvolgere altre aree della città, come la 'Piazza sull'acqua' del Ponte di Tiberio e la nuova Piazza Malatesta. (ANSA).