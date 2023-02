Incendio di rifiuti plastici in un'azienda di Modena

(ANSA) - MODENA, 08 FEB - I vigili del fuoco sono a lavoro da stamattina alle 6.20 per un incendio di rifiuti in un'azienda di riciclaggio e autodemolizione di Baggiovara, alle porte di Modena, dove si è sviluppato un vasto rogo di materie prevalentemente plastiche. L'incendio è stato confinato ma saranno ancora necessarie molte ore di lavoro per le tre squadre dei vigili del fuoco, intervenute con sette mezzi e una quindicina di uomini.

La statale 12 è stata chiusa per il fumo denso e per permettere il lavoro di spegnimento. Non ci sono feriti. È stata attivata Arpae, l'agenzia regionale per la protezione ambientale, per le valutazioni di competenza. (ANSA).