Incendio in casa, padre e figlio intossicati nel Reggiano

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 07 FEB - Padre e figlio sono rimasti intossicati da un incendio scoppiato in un'abitazione della Bassa Reggiana. È successo stanotte nel comune di Brescello, in via Molino Caselle, poco prima delle 4.30. Le fiamme sono partite da un ripostiglio, probabilmente dovute al surriscaldamento di una presa elettrica. I quattro componenti della famiglia che abitano nell'appartamento si sono svegliati sentendo odore di fumo. Un uomo di 51 anni e il figlio di 25, hanno spento il rogo con gli estintori prima che arrivassero i vigili del fuoco, ma durante queste operazioni hanno accusato un'intossicazione per l'inalazione di fumo.

Sono stati portati all'ospedale per accertamenti, ma le loro condizioni tuttavia non sono giudicate gravi. La moglie di 46 anni e un'altra figlia sono uscite illese dalla casa. Sul posto anche i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Guastalla. (ANSA).