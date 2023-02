In auto con 164 chili di hashish, tre arresti a Modena

Due uomini e una donna sono stati arrestati dalla polizia stradale a Modena poiché sulle loro auto, in transito lungo la A1, sono stati rinvenuti 164 chili di hashish, divisi in panetti. L'episodio, resto noto oggi dalla procura di Modena in una nota, risale allo scorso 2 febbraio.

Gli arrestati hanno rispettivamente 28, 54 e 27 anni. Nel corso della stessa operazione di polizia giudiziaria, aggiunge la procura di Modena, all'interno delle stesse auto di grossa cilindrata sono stati trovati e sequestrati dagli agenti anche 5mila euro in banconote di vario taglio. (ANSA).