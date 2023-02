Concerto diretto da Muti tra eventi per salvare Villa Verdi

(ANSA) - PIACENZA, 07 FEB - Un concerto dell'Orchestra Giovanile Cherubini diretta da Riccardo Muti nel cartellone di eventi organizzati per salvare Villa Verdi, la residenza museo di Sant'Agata nella bassa piacentina, finita all'asta (e attualmente chiusa). Appuntamento l'8 settembre 2023, data in cui tra l'altro inizieranno i festeggiamenti per i 220 anni del Teatro Municipale di Piacenza. Ne dà notizia questa mattina il quotidiano 'Libertà' precisando che scelta è stata comunicata ieri dalla Fondazione Teatri al ministro Sangiuliano, che due giorni prima in una lettera al giornale aveva esortato la città a fare una proposta da aggiungere a 'Viva Verdi', il cartellone di 14 concerti proposto dalle Fondazioni liricosinfoniche per finanziare la salvaguardia della residenza museo del maestro Verdi, presentato il febbraio al ministero della Cultura a Roma.

"Con grande soddisfazione, siamo onorati di poter annunciare che il Maestro Muti ha accolto favorevolmente il nostro invito - ha spiegato la sindaca di Piacenza e presidente della Fondazione Teatri Katia Tarasconi - e di conseguenza abbiamo tempestivamente inviato la proposta al Ministro Sangiuliano".

L'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini - fondata nel 2004 da Riccardo Muti e destinata ad accogliere musicisti di età compresa fra i 18 e i 30 anni - divide la sua attività tra la sede invernale di Piacenza e quella estiva di Ravenna. (ANSA).