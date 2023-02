'Bay Fest', tre giorni punk rock in agosto nel riminese

(ANSA) - RIMINI, 07 FEB - Pennywise, H2O, Me First and the Gimme Gimmes, Good Riddance, Pulley e The Venomous Pinks sono i primi artisti annunciati per l'edizione 2023 del 'Bay Fest', il festival punk rock più importante d'Italia ed evento clou per gli amanti del genere, in programma dal 12 al 14 agosto a Bellaria Igea Marina, sulla costa riminese, a pochi passi dal mare.

Tra le prime conferme i Pennywise: da oltre 25 anni sulle scene, la band di Los Angeles porta con sé un mix di puro hardcore californiano e surf punk melodico, che danno vita ad un potente melodic hardcore punk, il loro marchio di fabbrica.

Altro nome in tabellone i Me First & The Gimme Gimmes, la all-star-punk-rock-super-cover-band più internazionale: nel corso della carriera hanno preso parte al progetto Fat Mike dei NofX, Fletcher Dragge dei Pennywise, Chris Shiflett dei Foo Fighters, Brian Baker dei Bad Religion, Joey Cape e Dave Raun dei Lagwagon. Good Riddance, band hardcore punk nata agli inizi degli anni '90 a Santa Cruz, in California, ha sviluppato una fanbase sempre più ampia grazie ai tour e ai brani intrisi di impegno politico e sociale. Dopo l'esibizione dello scorso anno al Punk In Drublic Festival, tornano in Italia i Pulley: con "The Golden Life" (2022), la loro ultima uscita discografica, si sono confermati tra i migliori in fase di registrazione e composizione dei brani. The Venomous Pinks è un terzetto tutto al femminile che tiene in alto il vessillo del punk rock e che ha.di recente terminato il tour in supporto ai Dead Kennedys. Abbonamenti suTicketmaster e TicketOne. (ANSA).