Alice Neri: Mohamed Gaaloul resta in caracere

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - I giudici del tribunale del Riesame di Bologna hanno confermato la detenzione in carcere per Mohamed Gaaloul, il 29enne tunisino indagato dalla procura di Modena per omicidio volontario aggravato in seguito alla morte della 32enne Alice Neri, trovata carbonizzata nella sua auto bruciata alla fine di novembre dello scorso anno nelle campagne di Concordia, nella Bassa modenese.

Mohamed Gaaloul era stato rintracciato in Francia, dove era andato nei giorni successivi al ritrovamento del cadavere a sua detta "per motivi di lavoro". Ad avanzare la richiesta di scarcerazione del 29enne Gaaloul è stato l'avvocato che lo difende, il modenese Roberto Ghini. Mohamed Gaaloul si è sempre detto estraneo ai fatti che gli vengono contestati. Ora il legale resta in attesa delle motivazioni. (ANSA).