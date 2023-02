Zaki: Monticelli sua prof., non abituiamoci a ingiustizia

(ANSA) - BOLOGNA, 06 FEB - "Patrick Zaki: tre anni in attesa di processo. Patrick è fuori dal carcere ma non è libero.

Continuiamo a chiedere giustizia e libertà per Patrick". Così, in un intervento nel consiglio comunale di Bologna Rita Monticelli, consigliera del Pd con delega ai diritti umani, docente universitaria all'Ama Mater di Bologna e professoressa dello studente egiziano arrestato al Cairo nel febbraio del 2020, detenuto per 22 mesi, liberato nel dicembre del 2021 e tuttora in attesa di una pronuncia definitiva da parte della giustizia egiziana sul suo caso.

"Chiediamo che possa tornare ai suoi studi, a Bologna. - ha sottolineato Monticelli - Per lui e per chi si trova nelle sue stesse condizioni, invochiamo il diritto alla verità e alla giustizia. Non abituiamoci all'ingiustizia. Patrick, dal Consiglio comunale ti pensiamo. Sono, siamo al tuo fianco".

L'intervento della docente dell'ateneo emiliano è stato rilanciato dallo stesso Zaki sul suo profilo Facebook. Su cui non ha mancato di ringraziare la professoressa bolognese. "Le parole non possono esprimere quanto sono fortunato ad essere uno dei tuoi studenti. Rita Monticelli", ha scritto. (ANSA).