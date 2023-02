Modenantiquaria, al via la 36esima edizione con 140 gallerie

L'alto antiquariato torna a Modena, dall'11 al 19 febbraio, con la 36esima edizione di 'Modenantiquaria', manifestazione internazionale che richiamerà nella città emiliana 140 gallerie, dall'Italia e dall'estero, e che è affiancata dal salone Petra, dedicato alle antichità per esterni. Quest'anno a Petra, il 'giardino indoor' di Modenantiquaria, si incontreranno 3mila metri quadrati di verde progettati dai migliori vivaisti italiani. Ci sarà, ancora, Scultura (alla seconda edizione, comprende 30 opere di 15 importanti gallerie antiquarie realizzate con tecniche e materiali diversi che ripercorrono sette secoli di storia), che si focalizza sui capolavori italiani dal XII al XX secolo. Come sottolineano gli organizzatori, si tratta della "più longeva e visitata manifestazione internazionale dedicata all'alto antiquariato in Italia". Non solo antichità, spazi saranno dedicati anche all'800 e al '900. A Modeantiquaria presente anche la galleria di Bper Banca, che esporrà tre opere di Giovanni Andrea Strani. Il 13 e 14 febbraio si terrà il IV Convegno degli Antiquari , 'Antiquario futuro', che seguirà quelli che si sono tenuti nel 1997 a Siena, nel 2000 a Bologna e nel 2012 a Milano. "Ritorniamo nelle date canoniche in cui si è sempre tenuta Modenantiquaria - fa notare il presidente di Modena Fiere Alfonso Panzani - e ritorniamo anche ad un clima di normalità che speriamo si possa mantenere allo stesso modo per i prossimi eventi fieristici. Sarà un'edizione di vera eccellenza che porta a Modena molte delle migliori gallerie italiane e alcune ottime gallerie internazionali. Saranno 140, un'adesione molto elevata". (ANSA).