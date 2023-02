'Marcel the Shell' inaugura anteprime del Future Film Festival

Comincia con un lungometraggio candidato agli Oscar e ai Golden Globe 2023 come miglior film d'animazione il primo appuntamento del format Anteprima Future Film Festival, che accompagnerà il pubblico alla 23esima edizione - in programma il prossimo ottobre e novembre - con anteprime, incontri d'eccezione e visioni in sala. Martedì 7 febbraio al Cinema Odeon di Bologna, sarà presentato dalle 21.15 in anteprima il film 'Marcel The Shell', opera animata prodotta dalla statunitense A24 e distribuita da Lucky Red e Universal Pictures International Italy. L'opera, che sarà proiettata in versione originale sottotitolata, vanta nel cast voci originale anche quella di Isabella Rossellini.

Il film, diretto da Dean Fleischer-Camp, arriverà nelle sale italiane giovedì 9 febbraio ed è un mockumentary che mescola animazione in stop-motion e riprese dal vero. Alla base dell'idea una serie di fortunati cortometraggi che nel 2010 divennero virali su YouTube totalizzando oltre 48 milioni di visualizzazioni, firmati dalla coppia di attori e cineasti formata da Fleischer-Camp e Jenny Slate. Prima ancora di essere protagonista di un film animato, infatti, il piccolo mollusco Marcel the Shell è diventato una star del web, grazie alla tenerezza e la semplicità con cui si mette e ci mette davanti allo stupore della vita e alla voglia di non arrendersi mai.

Marcel osserva la vita con lo sguardo innocente di un bambino e come un bambino pone domande, curioso di scoprire e dare un senso alle tante stranezze e invenzioni del mondo umano che gli appaiono gigantesche, ma in fondo, rispetto a cosa? Un racconto sul valore dei sentimenti, dei legami affettivi e sull'importanza di cercare la felicità nelle piccole cose. Un viaggio che spazia tra reale e immaginario che racchiude un enorme senso di meraviglia. (ANSA).