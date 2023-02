Frana sull'Appennino bolognese, sei case evacuate

Sono sei le case evacuate a scopo precauzionale per una frana avvenuta questa mattina a Monterenzio, sull'Appennino bolognese. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per monitorare la situazione anche utilizzando un elicottero. Alcune delle abitazioni, rimaste danneggiate, solitamente vengono usate come case per le vacanze.

E' stato organizzato il Centro operativo comunale per osservare il movimento franoso. (ANSA).