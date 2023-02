Canzoni da intorto di Guccini disco di platino

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - Successo per Francesco Guccini e il suo progetto discografico Canzoni da Intorto che ottiene oggi, a meno di tre mesi, la certificazione di disco di platino, affermandosi e confermandosi il disco fisico più venduto in assoluto nel 2022.

Progetto speciale, unico nel suo genere, Canzoni da intorto è il concept album che Francesco Guccini ha sempre desiderato realizzare e che ora ha preso finalmente vita, regalandoci a sorpresa la sua voce e, ancora una volta, un pezzo di storia. "Per un discografico - - racconta Dino Stewart (Managing Director BMG) - è sempre un piacere poter consegnare un disco di Platino. Ma quello a Francesco Guccini ha un'ulteriore valenza: non solo perché "Canzoni da Intorto" è stato pubblicato esclusivamente su supporto fisico, ma anche perché emerge un segnale importante e da non sottovalutare: esiste un pubblico - spesso trascurato da chi la musica la vende - che ha voglia di appassionarsi, di essere interessato, di essere stimolato, di avere la possibilità di mettere tempo e impegno alla scoperta di qualcosa di bello. Un pubblico consapevole che un certo modo di ascoltare musica - in questi anni frenetici di usa e getta - è una parentesi importante e necessaria nel nostro quotidiano.

Senza Francesco Guccini, Fabio Ilacqua, Stefano Giungato e tutti i musicisti coinvolti, il disco non sarebbe stato possibile ma credo che in questo caso si debbano anche ringraziare le 45.000 persone che hanno fatto "la fatica" di acquistare e (ri)scoprire queste opere." (ANSA).