Smog: migliora l'aria, cessa l'allerta in Emilia-Romagna

(ANSA) - BOLOGNA, 03 FEB - Dopo le ultime proiezioni di Arpae relative al possibile sforamento dei valori limite giornalieri del PM10, c'è un miglioramento della qualità dell'aria in Emilia-Romagna. Pertanto, da domani, sabato 4 febbraio, non ci saranno più misure emergenziali per la qualità dell'aria nel province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Ferrara che erano state disposte dopo gli sforamenti del livello delle polveri sottili rilevato nei giorni scorsi. Il prossimo aggiornamento è previsto lunedì 6 febbraio (ANSA).