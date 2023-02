Ferisce giovane, 21enne sottoposto a fermo per tentato omicidio

(ANSA) - MODENA, 03 FEB - Un 21enne marocchino è stato sottoposto a fermo da parte della Polizia di Stato a Modena con l'ipotesi di reato di tentato omicidio in relazione all'aggressione avvenuta la notte tra mercoledì e ieri al seguito della quale un connazionale 22enne è finito in gravi condizioni all'ospedale, perdendo anche due dita.

Ieri mattina gli agenti hanno fatto irruzione all'interno del locale in disuso dove è avvenuta l'aggressione, trovando all'interno cinque giovani stranieri senza fissa dimora. Il tentato omicidio, secondo quanto ricostruito finora dalla polizia, sarebbe stato causato da una lite per futili motivi che nulla avrebbe a che vedere con il mondo della droga. Il 21enne avrebbe aggredito la vittima con un coccio di bottiglia e il 22enne avrebbe perso le dita nel tentativo di difendersi. Il giovane all'ospedale è stato sottoposto ad un delicato intervento per le gravi ferite riportate al capo. (ANSA).