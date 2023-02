Basket: Eurolega; Asvel-Bologna 64-77

(ANSA) - LIONE, 03 FEB - La Segafredo Bologna ha battuto l'Asvel Villeurbanne per 77-64 in una partita della 23/a giornata dell'Eurolega di basket. In evidenza nella Virtus (oggi priva di Teodosic e Lundberg) Marco Belinelli, autore di 21 punti. Ora Bologna è al 12/o posto in classifica e tiene viva la speranza di entrare nei play off.

Nelle file della squadra francese Nando De Colo segnando 15 punti è diventato il miglior marcatore nella storia delle coppe europee, con 4.917 migliorando il primato di 4.904 che apparteneva al greco Nikos Galis, con le maglie di Aris Salonicco e Panathinaikos. (ANSA).