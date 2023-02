Art city, le sculture delle supercar in mostra in Regione

"Modena è terra di motori, ma il motore da solo non gira. Non va da nessuna parte senza la carrozzeria". Afro Gibellini, 87 anni, uno dei maestri carrozzieri modenesi che hanno fatto la storia dell'auto in Italia e nel mondo, ama scherzare su questo aspetto: l'importanza della carrozzeria per un'automobile. I gioielli a quattro ruote che lui e i colleghi Giancarlo Guerra, Oriello Leonardi e Fernando Baccarini hanno plasmato a mano, solo con fili metallici e colpi di martello, a metà degli anni Cinquanta, sono diventati oggetto di una collezione di culto: "Gli scultori della velocità. I capolavori dei maestri carrozzieri modenesi", in mostra nella sede dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna (viale Aldo Moro 50, Bologna) dal 2 al 12 febbraio.

Per Afro Gibellini è emozionante vedere che queste creazioni sono diventate protagoniste di un'esposizione unica nel suo genere: "È importante mostrare come venivano realizzate le auto in quell'epoca: senza alcun disegno preliminare ma direttamente con fili di ferro sagomati e soprattutto con lamiere 'battute' a mano. Le linee di quei modelli, creati quasi 70 anni fa, sono ancora attualissime".

Nella mostra, a cura di Jean-Marc Borel, è possibile scoprire tutto il lavoro che sta dietro la nascita di questi preziosi bolidi, dalla progettazione agli strumenti usati per 'scolpire' i metalli, dalle scocche ai prototipi utilizzati per plasmare auto leggendarie come le tre Ferrari P4 vincitrici di Daytona 1967, la Ferrari Testarossa, la Ferrari 250 GT Berlinetta a passo corto, la gloriosa 250 GTO, la Maserati Tipo 151/3, la mitica Shelby Cobra Daytona. Dopo il pensionamento i maestri carrozzieri hanno dedicato anni di lavoro per ricostruire, con le stesse tecniche e gli stessi strumenti, le carrozzerie diventate leggenda, dando vita così al progetto ModenArt che sta alla base di questa singolare esposizione. La collezione "Gli scultori della velocità" è visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18. (ANSA).