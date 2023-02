Alcol e droga alla guida, 9 patenti ritirate in una notte

Nove patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti. E' l'esito di una nottata di controlli svolti dalla polizia stradale di Bologna, che sabato ha realizzato un servizio specifico in zona Casteldebole, in particolare lungo le strade intorno a discoteche e locali notturni. Su circa 140 persone controllate, l'esito del test è stato per molti positivo. Sette conducenti sono stati denunciati o sanzionati per guida in stato di ebbrezza, quattro uomini e tre donne. Altre due persone sono risultate positive al test con il precursore per la droga. A trasgredire sono state in maggioranza persone adulte: sei automobilisti fra i 40 e i 50 anni e solo tre under 30. Durante il servizio, spiega la Polstrada, ci sono stati anche diversi ragazzi che, uscendo dai locali dove avevano trascorso la serata e notando le pattuglie, hanno chiesto spontaneamente di sottoporsi al controllo prima di mettersi alla guida. Un comportamento che, secondo gli stessi poliziotti, conferma l'importanza delle campagne di prevenzione. (ANSA).