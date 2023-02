Sanità: al Rizzoli di Bologna nasce la Terrazza dei Bambini

All'ultimo piano dell'ala moderna del Rizzoli di Bologna nascerà la Terrazza dei Bambini. Si tratta del primo progetto lanciato dalla Fondazione Istituto Ortopedico Rizzoli, che parte concretamente grazie anche al contributo della Regione Emilia-Romagna per un finanziamento di 2,2 milioni di euro. La Fondazione sostiene gli oneri di progettazione architettonica e finanzierà con nuove raccolte fondi gli arredi. "Solo sei mesi fa era un sogno che oggi sta diventando realtà; la terrazza garantirà un bellissimo luogo di socialità e accoglienza per i più piccoli pazienti e le loro famiglie", commenta il direttore generale del Rizzoli Anselmo Campagna.

Il progetto prevede la realizzazione di nuovi spazi coperti polifunzionali sulla terrazza del monoblocco ospedaliero, dedicati in particolare ai pazienti pediatrici e oncologici, per migliorare il percorso di cura e la degenza. "Un finanziamento che vuole favorire l'umanizzazione delle cure, elemento fondamentale per la qualità della nostra sanità", aggiunge l'assessore regionale alle Politiche per la Salute, Raffaele Donini. La Terrazza dei Bambini, caratterizzata da facciate vetrate ed elementi naturali con tanto verde attorno, accoglierà nei suoi 800 metri quadrati una biblioteca, un'area di studio per proseguire l'attività didattica, un'area soggiorno per degenti e parenti, una zona per i più piccolini, uno spazio eventi per musica, teatro, proiezioni e un laboratorio didattico. "La Fondazione è nata per essere di sostegno a un'eccellenza del nostro territorio - spiega la presidente Federica Guidi - Grazie a questa iniziativa vogliamo che i bimbi possano trovare momenti di sollievo soprattutto quando sono costretti a periodi lunghi di degenza. Essere vicino ai bambini è una connotazione che la Fondazione si vuole dare". E' previsto che i lavori terminino entro il 2025; l'avanzamento del cantiere è in stretta connessione con il consolidamento sismico di tutto l'edificio finanziato con 28 milioni di euro del Pnrr. (ANSA).