Perseguita la ex, divieto avvicinamento per stalker violento

Non accettava la fine della relazione e in più occasioni ha minacciato e aggredito la ex compagna, arrivando a forarle le gomme dell'auto e anche a picchiarla. Per questo, il Gip di Bologna ha emesso una misura cautelare di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa nei confronti di un 26enne di origine senegalese, disoccupato e senza fissa dimora, indagato per atti persecutori, danneggiamento e lesioni personali. Il provvedimento, richiesto dalla Procura, è stato eseguito dai carabinieri della stazione Bologna Bertalia e nasce da una informativa degli stessi militari, ai quali si era rivolta una 40enne bolognese. La donna aveva chiesto aiuto perché l'ex compagno, molto geloso, non accettava la fine della relazione, da cui erano anche nati due figli. A luglio 2022, subito dopo la fine del rapporto, il 26enne aveva iniziato a minacciarla sperando di convincerla a riavvicinarsi. A partire da novembre era diventato anche più aggressivo, danneggiando le gomme dell'auto sotto casa della donna e infine aggredendola fisicamente durante una lite, episodio che aveva costretto la vittima a farsi medicare dai sanitari del 118. (ANSA).