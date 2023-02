Nuovo arresto per Gerardo Cuomo, dopo una condanna in Olanda

Nuovo arresto per Gerardo Cuomo, più volte nel mirino di inchieste e processi per la vendita illegale di tabacco. Nei giorni scorsi è stato eseguito nei suoi confronti un ordine di custodia cautelare, da parte dei carabinieri di San Lazzaro di Savena, emesso dalla Corte di Appello di Bologna, nell'ambito di un procedimento di estradizione avviato dall'Olanda dove Cuomo è stato condannato a due anni di reclusione. Si tratta di una pena per reati doganali, commessi durante un periodo in cui lavorava in Svizzera. Ora, a 77 anni, si trova in carcere e ci sono i termini per la sua consegna.

Il suo difensore, l'avvocato Lorenzo Corvucci, si è attivato con il ministero della Giustizia, chiedendo la revoca della misura, un differimento del trasferimento del suo assistito oppure che la pena venga riconosciuta e eseguita in Italia.

(ANSA).