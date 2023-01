Musica Insieme, le note in reparto all'ospedale S. Orsola

(ANSA) - BOLOGNA, 31 GEN - In occasione della 25/a edizione, la rassegna 'Musica Insieme in Ateneo' della Fondazione Musica Insieme di Bologna raddoppia anticipando l'ascolto di ognuno dei cinque concerti, in cartellone dall'1 febbraio al 29 marzo, ai pazienti di Oncologia del Policlinico Sant'Orsola, portando la musica direttamente in reparto. La cosa è stata possibile grazie al gesto di generosità della famiglia del direttore d'orchestra bolognese Carlo Felice Cillario (1915-2007) che ha messo a disposizione uno storico pianoforte Steinway & Sons dei primi del '900 sul quale il maestro preparava le sue opere e concerti: "La musica può cambiare la vita, in alcuni casi può addirittura salvarla", è la frase che Claudio Abbado, sempre attento al sociale, ripeteva di tanto in tanto e che questa mattina, all'inaugurazione del progetto Musica Insieme al Sant'Orsola, il nipote di Cillario, Alessandro, ha ricordato.

"Un dono che abbiamo voluto offrire alla nostra comunità, - ha poi detto la presidente di Musica Insieme, Alessandra Scardovi - affinché la musica non sia solo un momento di astrazione, ma anche di sollievo e vicinanza a chi è costretto a confrontarsi giorno dopo giorno con la sofferenza". Prima di ascoltare la voce del prezioso strumento da parte di alcuni degli artisti della rassegna, il primario di oncologia medica del Sant'Orsola, Andrea Ardizzoni, ha spiegato che "Ci sono studi che dimostrano che la musica ha delle proprietà terapeutiche. Questo è un ambiente particolarmente delicato dove ci sono pazienti che stanno facendo terapia e persone in attesa di fare visite; un ambiente, dunque, non particolarmente sereno.

Speriamo che la musica possa portare un elemento di serenità a chi in questo memento non la sta vivendo. Il nostro impegno - ha proseguito il primario - è nel cercare di erogare le cure e l'assistenza migliore possibile ai livelli professionalmente e scientificamente più elevati, però ci sono anche altri elementi che sono importanti, come la nostra umanità e la nostra vicinanza alle persone. Tutto ciò che migliora e umanizza il luogo della cura costituisce un aiuto sostanziale per quello che noi facciamo qui". (ANSA).