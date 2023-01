Incidente mortale nel Bolognese, 70enne investito da auto pirata

(ANSA) - BOLOGNA, 28 GEN - La polizia locale di Castel San Pietro Terme (Bologna) è riuscita a rintracciare un automobilista che era fuggito dopo aver investito un uomo, morto sul colpo. L'incidente si è verificato in via Marconi ieri sera, poco dopo le 20. A riportarlo è il Comune stesso sulla propria pagina Facebook. A perdere la vita il 70enne castellano Fabio Pandolfi, investito da un'auto mentre stava attraversando sulle strisce pedonali adiacenti al parcheggio di via Oberdan. Subito dopo il conducente della vettura si è allontanato.

La polizia locale, chiamata da alcuni cittadini testimoni del fatto, è giunta sul posto immediatamente ma per il 70enne non c'era già più nulla da fare. Dopo i rilievi gli agenti hanno subito iniziato le ricerche e, grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere cittadine, nella notte hanno ritrovato il veicolo, che era stato parcheggiato in un luogo defilato. Il proprietario dell'auto, un 20enne castellano, è stato quindi denunciato per omicidio stradale, omissione di soccorso e fuga da incidente stradale con esito mortale. Il veicolo è stato sequestrato, a disposizione dell'autorità giudiziaria. "La dinamica dell'incidente è certa - spiega il comandante Leonardo Marocchi -: l'investimento è avvenuto mentre la vittima stava regolarmente attraversando sulle strisce pedonali, provocandone la caduta rovinosa e la morte immediata. Vorrei sottolineare che molto importante è stato l'aiuto dei numerosi testimoni che ci hanno fornito elementi utili a ritracciare il colpevole. Sono tuttora in corso le indagini sulle cause della sua fuga".

