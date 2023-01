Bologna ha scelto progetto vincitore per Museo dei bambini

(ANSA) - BOLOGNA, 28 GEN - Il gruppo di imprese guidato da Aut Aut Architettura, giovane studio romano, ha vinto il Concorso promosso dal Comune di Bologna per il Museo dei bambini e delle bambine che sorgerà nel quartiere del Pilastro: si tratta di un nuovo polo culturale, dedicato all'educazione, la conoscenza e lo svago rivolto ai bambini da 0 a 12 anni e finanziato con risorse del Pnrr per 3,6 milioni.

La proposta è stata valutata positivamente dalla commissione del concorso in quanto "affronta con completezza e intelligenza il tema proposto. Vengono apprezzati l'inserimento urbano e il rapporto con il contesto, come la dettagliata soluzione planimetrica, che restituisce una spazialità interessante e disponibile ad adattamenti secondo le proposte educative che saranno sviluppate. Il progetto viene premiato quindi anche in relazione alla suo sviluppo complessivo, particolarmente convincente sul piano della fattibilità".

Lo sviluppo del progetto proseguirà nei prossimi due mesi, durante i quali lo studio vincitore approfondirà la proposta, confrontandosi anche con il nascente comitato scientifico del museo che sarà nominato nei prossimi giorni dal Comune e che avrà il compito di accompagnarne la nascita. (ANSA).