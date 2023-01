Concerto a Bologna per gli ortopedici volontari in Africa

(ANSA) - BOLOGNA, 27 GEN - Musica classica, colonne sonore, grandi successi contemporanei fanno parte del repertorio che i musicisti della Banda Bignardi di Monzuno (Appennino Bolognese) porteranno in scena nell'Aula Manzoli del Centro di Ricerca dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, domenica 5 febbraio dalle ore 16. Un pomeriggio musicale a ingresso libero, per sostenere l'attività dell'organizzazione di volontariato Ortopedici.org, i cui volontari operano nei Paesi in via di sviluppo. "Ogni brano sarà intervallato da una breve presentazione dei nostri volontari - spiega Cesare Faldini, presidente dell'associazione, Professore di Ortopedia e Traumatologia all'Università di Bologna, Direttore Dipartimento Patologie Ortopediche-Traumatologiche Complesse dell'Irccs Rizzoli e anche membro della Banda musicale - racconteremo dell'ultima spedizione in Camerun 2022, degli interventi chirurgici, il supporto all'ospedale e cosa abbiamo insegnato ai medici locali".

L'iniziativa sarà anche l'occasione per presentare i programmi di ortopedici.org per il 2023. Sul sito dell'organizzazione di volontariato intanto Faldini racconta che nell'ultima spedizione africana sono stati "oltre 25 gli interventi fatti, tanti pazienti visitati da operare le prossime volte con impianti o strumentari da mandare dall'Italia.

Bellissimo gruppo dell'Università di Bologna, componente medica totalmente dell' Istituto Ortopedico Rizzoli, che si è fatto valere, portando cultura e valori in un Paese che ha bisogno di aiuto". (ANSA).