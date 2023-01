Torna We Make Future a Rimini da 15 al 17 giugno

Dal 15 al 17 giugno a Rimini tornerà il Wmf - We Make Future, il festival sull'innovazione digitale che ospiterà nei padiglioni della fiera aziende e realtà dei settori Ai, agritech, martech, robotics e sostenibilità. Dopo gli oltre 300 espositori da 49 Paesi del 2022, l'undicesima edizione si propone nuovamente il compito di intercettare tutti i trend del digital-tech e di mettere in piedi una piattaforma di networking tra aziende, imprese, istituzioni, startup, innovatori e makers.

"Ci raggiungeranno a Rimini corporate internazionali, fondi di investimento e startup, ma anche delegazioni istituzionali e territoriali dall'Italia e dall'estero, grazie alle collaborazioni strette durante tutto l'anno con i roadshow del Festival", spiega Cosmano Lombardo, ceo di Search on media group e ideatore del Wmf.

La fiera sarà composta anche da distretti tematici tra cui quello dedicato ai cambiamenti climatici. Mentre un intero padiglione sarà dedicato al mondo startup e scaleup, le cui realtà potranno presentarsi agli investitori. (ANSA).