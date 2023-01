Terremoti: scossa di 4.1, l'epicentro è a Cesenatico

Una scossa di terremoto è stata avvertita in Romagna alle 11.45 ha avuto una magnitudo di 4.1, a una profondità di 19 chilometri. L'epicentro è stato localizzato a Cesenatico. Gli studenti, come annunciato dal sindaco Matteo Gozzoli, sono stati fatti uscire dalle scuole. Insieme alla Protezione civile, sono in corso verifiche sugli edifici e su eventuali danni. Anche a Rimini, dove la scossa è stata avvertita distintamente, i tecnici degli uffici comunali stanno facendo sopralluoghi nelle scuole per verificare la situazione.

Sono alcuni giorni che la terra trema in Romagna con terremoti avvertiti dalle persone, ma senza danni. All'alba di stamani ne sono state registrate quattro.

La circolazione ferroviaria è stata sospesa dalle 11.50 in via precauzionale sulla linea Adriatica, tra Cesena e Sant'Arcangelo di Romagna e tra Igea Marina e Cervia, dopo la scossa di terremoto registrata con epicentro a Cesenatico. Il provvedimento, fa sapere Rfi (gruppo Fs) si è reso necessario per consentire ai tecnici i controlli previsti dalle normative di sicurezza sullo stato della linea dopo l'evento sismico. Rfi fa sapere che nessun treno è fermo in linea e che è in corso l'attivazione di un servizio bus sostitutivo.