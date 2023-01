Proseguono le ricerche della donna dispersa in Appennino

(ANSA) - BOLOGNA, 26 GEN - Proseguono le ricerche della donna dispersa da lunedì a Montecopiolo (Rimini), in Valmarecchia, colpita, nei giorni scorsi, da intense nevicate.

Sono stati impegnati 19 tecnici volontari del Soccorso alpino, vigili del fuoco e carabinieri, insieme alle unità cinofile della Guardia di Finanza. Dopo aver bonificato, con la tecnica del sondaggio, le aree limitrofe alla sua casa, le ricerche si sono spostate nelle zone vicine, sempre, però, senza dare esito. La ricerca è complicata anche dalla presenza di accumuli di neve ventata che arrivano anche a due metri di altezza.

Il soccorso alpino è stato attivato anche per un'altra presunta scomparsa, un uomo che da due giorni era rimasto isolato in un podere nel Comune di Galeata (Forlì-Cesena). È stato raggiunto da una squadra del soccorso alpino: era in buone condizioni, ma non riusciva a mettersi in contatto telefonico coi familiari. (ANSA).