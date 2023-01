Giorno Memoria: questura Reggio Emilia ricorda Palatucci

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 26 GEN - La polizia di Stato di Reggio Emilia ha ricordato oggi, con una commemorazione ufficiale, il poliziotto Giovanni Palatucci, ex questore di Fiume che salvò diversi ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale prima di morire nel campo di concentramento di Dachau. A Palatucci - proclamato Giusto fra le Nazioni nel '90 da Israele - è intitolata la principale sala della sede della questura reggiana. Stamattina, nell'ambito degli eventi legati alla Giornata della Memoria che si celebra domani, si è tenuta un'iniziativa in collaborazione con Istoreco, l'istituto storia e resistenza di Reggio Emilia.

Lo storico Massimo Storchi e il questore di Reggio Emilia Giuseppe Ferrari hanno tenuto una lezione sulla figura di Palatucci ad oltre cento presenti, tra cui anche gli studenti dell'istituto comprensivo Marco Emilio Lepido e del liceo Matilde di Canossa. Poi, con un percorso a tappe tra il parco Santa Maria e il centro cittadino, è stata deposta una corona di fiori davanti alla lapide commemorativa di Palatucci e sono state ricordate quattro donne ebree reggiane (Ida Liuzzi, Beatrice Ravà, Iole e Ilma Rietti) alle quali sono dedicate delle pietre d'inciampo, per concludere infine nella sinagoga ebraica per visitare la mostra "I Giusti in Emilia-Romagna: piccole e grandi storie di salvatori e salvati", curata dal co-direttore di Istoreco Matthias Durchfeld. (ANSA).