Auto finisce nel torrente, recuperata nel Forlivese

(ANSA) - BOLOGNA, 25 GEN - I vigili del fuoco hanno recuperato un'auto finita in un torrente a Sogliano sul Rubicone (Forlì-Cesena), mentre il conducente era riuscito a uscire e mettersi in salvo, grazie anche all'aiuto di alcuni passanti. E' successo poco prima delle 11 in via Ginestreto. La macchina era rimasta bloccata tra i rami di una pianta. I soccorritori fluviali hanno tirato fuori la vettura dal torrente, mettendola in sicurezza. Sul posto anche 118, carabinieri e tecnici del Comune di Sogliano. (ANSA).