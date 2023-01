Saman: ancora un rinvio per il padre, udienza il 26

Ancora un rinvio in Pakistan dell'udienza per l'estradizione di Shabbar Abbas, accusato dalla Procura e dai carabinieri di Reggio Emilia di aver ucciso insieme ad altri familiari la figlia Saman, a Novellara, la notte del 30 aprile 2021. A causa dell'assenza del pubblico ministero, la seduta è stata aggiornata a dopodomani, 26 gennaio. Shabbar è stato rintracciato e arrestato il 15 novembre, nel Punjab e poi trasferito a Islamabad per discutere della richiesta di estradizione del ministero della Giustizia italiano. Da allora ci sono stati otto rinvii. (ANSA).