Comandante Vvf Bologna, 'tempi rapidi per risposte a cittadini'

"Cercherò di mettere in campo le mie migliori attitudini, ovvero trasformando il mio rapporto con l'utenza migliorando e accorciando i tempi della risposta della pubblica amministrazione alla collettività. Credo che sia un intervento dovuto per i cittadini, visto che stiamo parlando di una delle città dove si vive meglio in Italia". Sono le parole dell'ingegner Calogero Turturici, da poco più di un mese nuovo comandante provinciale dei vigili del fuoco di Bologna.

Siciliano, laureato in Ingegneria elettronica, una lunga esperienza nei comandi piemontesi di Biella, Asti e Novara - ha lavorato anche ad Agrigento e a Roma, al Viminale - nella fase più dura dell'epidemia Covid è stato a Bergamo come dirigente superiore. Una esperienza, quest'ultima, che lo ha segnato.

"Ho un ricordo straordinario di quel periodo, una esperienza che ci ha trovato scoperti, Bergamo dopo Lodi è stato uno dei primi territori colpiti dal Covid, e in assenza di direttive consolidate a livello nazionale. Abbiamo affrontato delle problematiche enormi, dove ci siamo dovuti inventare sul momento le soluzioni di sicurezza per garantire il soccorso alla popolazione. In qualche modo ci siamo riusciti e siamo stati da esempio per le misure sanitarie applicate al soccorso. Ho impresso nel mio cuore quel territorio, è stato un periodo indimenticabile da tutti i punti di vista", ha aggiunto il nuovo comandante dei vigili del fuoco di Bologna, nel giorno della sua presentazione alla stampa.

Per l'ingegner Turturici una delle problematiche maggiori che si registrano nelle città come Bologna, sono i soccorsi nei fabbricati alti. "In tutta Italia abbiamo avuto una crisi per quanto riguarda le autoscale, ma ora in Emilia-Romagna ne arriveranno quattro in più, insieme a due piattaforme, quest'ultime grazie ai finanziamenti della Regione. E Bologna, essendo la città dove facciamo più interventi, sarà privilegiata in tal senso". (ANSA).