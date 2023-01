Maltempo: due metri di neve nel Riminese, famiglie isolate

I Comuni della Valmarecchia, in provincia di Rimini hanno registrato da questa notte una forte nevicata che in alcuni punti è arrivata fino ai due metri. In nove Comuni su 10 questa mattina le scuole sono rimaste chiuse.

Unica eccezione le scuole materne ed elementari di Verucchio dove la situazione è sotto controllo.

Disagi invece un po' ovunque a Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Torriana, San Leo e Sant'Agata Feltria. Tantissime le chiamate ai vigili del fuoco per famiglie rimaste isolate per l'impossibilità di uscire di casa, ma al momento non si segnalano casi gravi o feriti. Al lavoro oltre ai vigili del fuoco da Novafeltria e Rimini anche la Protezione Civile e i Carabinieri.

In queste ore la situazione in particolare a Novafeltria sta migliorando, cade neve mista a pioggia e mezzi spargisale oltre ai mezzi di soccorso hanno liberato le principali strade dagli alberi caduti. In zona costiera dove sta ancora piovendo sono monitorati a Riccione la zona del Rio Melo e del Porto Canale, ma al momento non si segnalano particolari disagi. (ANSA).