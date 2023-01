A Cavriago il Pmli commemora Lenin nel 99/o della morte

Questa mattina di fronte al famoso busto, collocato nell'omonima piazza di Cavriago (Reggio Emilia), decine di militanti e simpatizzanti del Partito marxista-leninista italiano e del partito Carc hanno commemorato Vladimir Ili Uljanov Lenin, nel 99/o anniversario della morte.

Angelo Urgo, segretario del comitato lombardo del Pmli, ha aperto l'iniziativa dando lettura dei messaggi di saluto inviati dal segretario generale del Pmli, Giovanni Scuderi e dalla Confederazione delle Sinistre Italiane (Csi), per poi passare la parola al segretario federale dell'Emilia-Romagna del partito Carc, Andrea Scarfone e per la chiusura al responsabile del Pmli per l'Emilia-Romagna, Denis Branzanti. Al termine degli interventi, Branzanti e Scarfone hanno depositato un simbolico mazzo di fiori rossi ai piedi del monumento di Lenin, infine i presenti si sono stretti al busto intonando canti proletari e di lotta. (ANSA).