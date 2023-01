Inaugurato il Sigep a Rimini, 'ottimismo dopo anni duri'

Ha inaugurato alla fiera di Rimini la 44/a edizione del Sigep, il salone internazionale della gelateria, pasticceria, panificazione e caffè di Italian exhibition group. L'appuntamento, che terminerà il 25 gennaio, è tornato alle sue date tradizionali dopo la sospensione a causa della pandemia e lo slittamento l'anno scorso a marzo.

Un'edizione molto attesa dopo le difficoltà degli ultimi anni per i settori e la presenza quest'anno di espositori provenienti da 34 Paesi.

"Sigep è tornato nella sua collocazione temporale ideale - ha ricordato il presidente di Ieg Lorenzo Cagnoni alla cerimonia di inaugurazione - dopo due anni molto difficili per i consumi fuori casa. Eppure, a scorrere i dati con lo spirito dell'ottimismo che per noi è un obbligo professionale, oggi possiamo dire che il dolce italiano si è ripreso bene ed è addirittura in crescita. Questa ritrovata fiducia nel mercato coincide, a nostro parere, con il piacere riconquistato di consumare fuori casa, in stile italiano".

"Queste giornate, in una delle fiere più importanti a livello internazionale, mostrano che questo territorio può dare un contributo importante all'economia del Paese", ha notato il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. "La nostra regione è conosciuta anche come la 'Food Valley' d'Italia e cibo è sinonimo di identità e cultura. Non è un caso che Sigep si svolga proprio a Rimini", ha aggiunto la presidente dell'Assemblea Legislativa regionale Emma Petitti.

Presente all'inaugurazione anche il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli che ha ricordato i numeri dei settori coinvolti: "I pubblici esercizi e il mondo della pasticceria e della panificazione valgono qualcosa come oltre 80 miliardi di euro di consumi, occupano oltre un milione di addetti e contano 300.000 imprese". (ANSA).