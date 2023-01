Giorno memoria, in Regione docufilm con Guccini e Zuppi

'Son morto che ero bambino: Francesco Guccini va ad Auschwitz', il docufilm che vede protagonista il cantautore emiliano con il cardinale Matteo Maria Zuppi e la classe 2/a B della scuola media Salvo d'Acquisto di Gaggio Montano, verrà proiettato martedì 24 gennaio, alle 11, nella sede dell'Assemblea legislativa regionale a Bologna.

L'incontro rientra nelle iniziative promosse in occasione del Giorno della memoria, che ricorre il 27 gennaio. Il documentario sarà introdotto dai registi Francesco Conversano e Nene Grignaffini, da Vincenza Maugeri, direttrice del Museo Ebraico di Bologna, e Francesca Panozzo, storica della Shoah. Nel 1966 viene pubblicata la canzone 'Auschwitz', di Francesco Guccini.

Un brano che ha avuto il merito di riportare l'attenzione e lo sguardo sull'orrore dei campi di sterminio nazisti.

Anche per questo, Auschwitz è diventata una canzone di culto per un'intera generazione. Dopo 50 anni, e per la prima volta, Francesco Guccini va ad Auschwitz. Compie questo viaggio insieme al cardinale Matteo Maria Zuppi e alla classe 2/a B della scuola media Salvo d'Acquisto di Gaggio Montano, sull'Appennino bolognese. Nel viaggio in treno e nella visita ai campi di Auschwitz e Birkenau emerge una comune convinzione: la necessità di coltivare la memoria perché ciò che è accaduto non debba più ripetersi. Il docufilm è realizzato in collaborazione con la videoteca dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna. (ANSA).