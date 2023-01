Domani Piantedosi a Bologna per Comitato Sicurezza pubblica

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, domani, sabato 21 gennaio, alle 11, sarà in Prefettura a Bologna per presenziare al Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica, convocato dal Prefetto di Bologna, Attilio Visconti. Il Comitato non sarà incentrato su un tema specifico ma affronterà le varie problematiche legate alla sicurezza che riguardano la città. Seguirà, alle 12.30, un punto stampa con i giornalisti. (ANSA).