Danza: stagione Comunale di Bologna, apre Gala Les Etoiles

Un'edizione ripensata e ricca di stelle del Gala Les Étoiles inaugurerà l'1 aprile (replica il 2) la stagione di danza del Teatro Comunale di Bologna nel nuovo spazio della fiera dove la Fondazione sta per trasferire le attività a causa dei lavori già cominciati nella sede storica di piazza Verdi. L'iconico spettacolo di Daniele Cipriani, che torna dopo il grande successo della scorsa stagione, vedrà protagonisti Bakhtiyar Adamzhan (Opera di Astana), Silvia Azzoni (Hamburg Ballet John Neumeier), Sergio Bernal (già Balletto Nazionale di Spagna), Valentine Colasante (Opéra National de Paris), Alessandro Frola (Hamburg Ballet John Neumeier), Paul Marque (Opéra National de Paris), Tatiana Melnik (Balletto Nazionale Ungherese) e Alexandre Riabko (Hamburg Ballet John Neumeier), che danzeranno sulle musiche suonate dal vivo dall'Orchestra del Comunale diretta da Paolo Paroni.

Caratteristica di questo Gala è che anche l'alta moda 'danzerà' insieme alle grandi stelle, grazie ai costumi di Giorgio Armani per 'Bernstein Dances' di John Neumeier e a quelli di Roberto Capucci per 'Zapateado' di Sergio Bernal.

Arriva, poi, per la prima volta a Bologna il 3 e 4 maggio, il Balletto dell'Opera di Tbilisi diretto da Nina Ananiashvili con un classico come Don Chisciotte, su libretto di Marius Petipa e musica di Ludwig Minkus. Il balletto è presentato in prima italiana nella nuova versione coreografica di Alexei Fadeyechev e Nina Ananiashvili.

Il 4 e 5 novembre tocca a una delle compagnie americane più celebri: la Martha Graham Dance Company di New York, che dopo oltre trent'anni di assenza torna a Bologna. Il balletto vedrà la partecipazione di Eleonora Abbagnato, direttrice del Corpo di Ballo del Teatro dell'Opera di Roma protagonista dello spettacolo conclusivo, il 10 e 11 novembre con tre creazioni affidate ai coreografi Christopher Wheeldon, Goyo Montero e Krzysztof Pastor. Abbonamenti da 65 a 225 euro e biglietti singoli da 20 a 70 euro. (ANSA).