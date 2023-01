Maltempo: per domani prevista neve in E-R anche in pianura

E' prevista neve, per domani in Emilia-Romagna, con accumuli che potranno esserci anche in pianura. La protezione civile dell'Emilia-Romagna ha infatti diramato un allerta neve di colore giallo che riguarda praticamente tutta la Regione, con l'esclusione della costa e del Ferrarese.

L'arrivo di aria più fredda di origine artica porterà infatti nevicate con accumuli di 10-20 centrimetri fino alla bassa collina e punte anche superiori ai 30 in montagna. Saranno inoltre possibili nevicate anche in pianura sul settore centro-occidentale, con accumuli mediamente di 5 centimetri e punte localmente superiori, mentre sul settore orientale si avrà in prevalenza pioggia mista a neve, con accumuli scarsi o nulli.

