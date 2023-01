Lite in famiglia nel Modenese, sempre gravi donna e anziano

Ancora gravi, ma stazionarie, le condizione del suocero e della moglie di Paolo Socin, il 68enne che ieri ha aggredito, a ora di pranzo, la coniuge 66enne ed il padre di lei, 85enne, a martellate prima di togliersi la vita impiccandosi. È accaduto a Soliera, nel Modenese, in via Marconi. Entrambi i feriti sono ricoverati in prognosi riservata all'ospedale di Baggiovara, a Modena. L'anziano versa in condizioni più critiche rispetto alla donna. Intanto nell'abitazione di Soliera dove si è consumata la tragedia, a seguito di una lite in famiglia probabilmente legata proprio alla presenza dell'85enne nella casa, oggi si sono recati gli uomini della scientifica per cercare ulteriori elementi utili a ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. (ANSA).