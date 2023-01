28 incontri per l'Oratorio di San Filippo Neri a Bologna

Ventotto eventi tra spettacoli, rassegne, mostre, percorsi tematici e installazioni artistiche, occasioni multidisciplinari per stimolare una riflessione sul presente: il nuovo cartellone dell'Oratorio di San Filippo Neri a Bologna, annunciato da Giusella Finocchiaro, presidente della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna che ne detiene la proprietà, si aprirà il 20 gennaio prossimo ponendo particolare attenzione al mondo delle donne, sia dal punto di vista dei contenuti che delle presenze.

Realizzata da Mismaonda, la stagione proporra quest'anno due mostre: l'installazione site specific Seeking Blue Gold di Lucy+Jorge Orta sul tema dell'acqua (dal 2 al 12 febbraio in occasione di Art City) e 'Ritratto continuo. Mod. 3.375.020.000' (il numero delle donne nel mondo), un'installazione "femminile e plurale" composta da centinaia di video nei quali, silenziosamente, le donne protagoniste danno luogo a un rito fortemente simbolico: sporcarsi le mani per le future generazioni (dall'8 al 10 marzo).

San Filippo Neri ospiterà poi, come di consueto, alcuni cicli tematici al fine di sollecitare il quotidiano in ambito artistico e culturale. Da quello dedicato ai libri in scena, con il divulgatore scientifico Mario Tozzi, Alessandro Gori, Serena Dandini e il suo Cronache dal Paradiso, Sante Versace e i rapporti coi fratelli, fino a Claudia De Lillo e Alessandro Gori. Irrinunciabili gli appuntamenti con Prima della Prima in cui alcuni artisti portano in scena le anticipazioni dei loro spettacoli. E' il caso di Emanuele Aldrovandi e Domenico Iannacone, Lucia Mascino e Mario Perrotta, Gabriella Greison e Stefano Nosei. Non poteva poi mancare l'omaggio a Mozart in occasione del 250/o dei viaggi in Italia del compositore (sostò anche all'Accademia Filarmonica di Bologna al corte di Padre Martini) con un recital dell'attrice Sonia Bergamasco. E poi gli incontri con i protagonisti dei sempre più ascoltati podcast e la ripresa, dopo qualche anno, delle visite guidate all'Oratorio con Il racconto di Filippo, quattro appuntamenti domenicali alle 18. Dettagli sui singoli spettacoli, tutti ad ingresso gratuito, su oratoriosanfilipponeri.com. (ANSA).