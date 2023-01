Maltrattano la nipote di tre anni e mezzo, zii condannati

Marito e moglie condannati per aver maltrattato la nipotina di tre anni e mezzo. Lasciata davanti al portone di casa degli zii dal padre, perché la mamma era stata arrestata, la piccola era stata salvata grazie alla denuncia di due conoscenti che avevano allertato i carabinieri di Riccione.

I militari, coordinati dal sostituto procuratore Davide Ercolani che questa mattina ha chiesto una condanna a cinque anni di reclusione per gli zii, avevano trovato la bambina piena di lividi ed escoriazioni, nascosta sotto un letto dell'abitazione. Le indagini hanno poi portato alla luce una serie di maltrattamenti fisici e psicologici oltre che di privazioni. La piccola veniva lasciata senza cibo e in pessime condizioni igieniche.

Il giudice Manuel Bianchi ha quindi condannato con rito abbreviato la donna a tre anni e sei mesi di reclusione e il marito a due anni e tre mesi. Secondo le testimonianze, i maltrattamenti erano iniziati quando i genitori che avevano affidato la piccola agli zii avevano smesso di inviare loro i soldi per il mantenimento. (ANSA).